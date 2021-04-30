В Екатеринбурге будут судить двух воришек, которые угнали снегоболотоход

Уголовное дело рассмотрит Чкаловский суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд пойдут двое мужчин, которых обвиняют в краже снегоболотохода. По версии следствия, воры проникли на территорию частного предприятия ночью 24 ноября прошлого года.

- Убедившись, что топливный бак снегоболотохода заправлен, запустили его двигатель, вскрыли металлические ворота, огораживающие выезд с территории предприятия, и перегнали похищенный снегоболотоход в бесхозный гаражный бокс, где были впоследствии задержаны сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Всего на счету криминального дуэта шесть краж на общую сумму 3,6 миллиона рублей. Уголовное дело рассмотрит Чкаловский районный суд.