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Происшествия30 апреля 2021 9:01

В Екатеринбурге будут судить двух воришек, которые угнали снегоболотоход

Всего на счету криминального дуэта шесть краж на общую сумму 3,6 миллиона рублей
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Уголовное дело рассмотрит Чкаловский суд

Уголовное дело рассмотрит Чкаловский суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд пойдут двое мужчин, которых обвиняют в краже снегоболотохода. По версии следствия, воры проникли на территорию частного предприятия ночью 24 ноября прошлого года.

- Убедившись, что топливный бак снегоболотохода заправлен, запустили его двигатель, вскрыли металлические ворота, огораживающие выезд с территории предприятия, и перегнали похищенный снегоболотоход в бесхозный гаражный бокс, где были впоследствии задержаны сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Всего на счету криминального дуэта шесть краж на общую сумму 3,6 миллиона рублей. Уголовное дело рассмотрит Чкаловский районный суд.

Криминал