«Ваш внук попал в аварию»: камера сняла развод пенсионерки на 80 тысяч

Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге мошенник запросто развел пенсионерку на 80 тысяч рублей. Инцидент произошел в начале апреля на улице Черняховского. Бабушка поверила небылицам преступников, что ее внук «попал в ДТП» и для решения вопроса надо 800 тысяч рублей. Но у женщины было лишь 80 тысяч, но аферистов это устроило.

- Собеседник согласился на данную сумму и сообщил, что к ней домой подъедет еще один сотрудник. Спустя некоторое время к вышеуказанной гражданке явился незнакомец и потребовал деньги. Доверчивая женщина передала ему все накопленные сбережения, - рассказывают в УМВД по Екатеринбургу.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент визита мошенника в квартиру пенсионерки.

Сотрудники полиции просят всех, кто располагает любой информацией о личности данного гражданина или его местонахождении, обращаться по телефонам: +79226014647 (уголовный розыск ОП №13),8(343)356-42-13, 356-43-55 (дежурная часть ОП №13) либо по линии 102 (02). Конфиденциальность гарантируется.

ВАЖНО

-если по телефону вам звонит близкий человек (сын, внук, внучка и т. д.), либо лицо от его имени говорит, что попал в беду, и просит прислать денег, не спешите этого делать. Перезвоните своему близкому. Если он не возьмет трубку, наберите другим родственникам.

-если звонящий называет Вас по имени и отчеству и знает ваш адрес, семейное положение и другую информацию, это вовсе не означает, что он является официальным лицом. Такие данные можно получить разными способами.

-если Вы поверили звонящему, то для подстраховки спросите его имя, фамилию и занимаемую должность. Перезвоните в указанную организацию и убедитесь в том, что он Вас не обманывает.

-ни в коем случае не покупайте лекарства и медицинские аппараты у людей, представившихся медицинскими работниками, даже если эти товары укомплектованы инструкциями и сертификатами качества и продаются с заманчивой скидкой. Помните, что все эти документы можно легко подделать, а цена на такие препараты в аптеках в несколько раз ниже и скидки пенсионерам там гарантированы.

-если вам по телефону сообщили, что вы больны и нуждаетесь в срочной госпитализации, ни в коем случае не принимайте поспешных решений. Позвоните людям, которым полностью доверяете, и расскажите им о телефонном звонке, спросите совета. Это не займет много времени.

- не открывайте дверь незнакомым людям и не впускайте их в квартиру. Если же все-таки открыли, спросите у пришедшего его фамилию, имя, место работы и занимаемую должность, попросите предъявить документы. Затем позвоните в организацию, представителем которой он является, и наведите справки о нем. Не оставляйте при этом без присмотра неизвестного.

-не храните денежные средства в шкафах с бельем в комнатах квартиры (дома), исключите возможность обнаружения денег посторонними лицами при беглом осмотре квартиры.