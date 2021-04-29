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Экономика29 апреля 2021 18:00

Банки отказались помогать Свердловской области гасить госдолг

На три аукциона из восьми не заявился ни один участник
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Банки не спешат помогать региону деньгами

Банки не спешат помогать региону деньгами

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Банки не стали заявляться на три из восьми аукционов на открытие кредитных линий на 3,5 миллиарда рублей, объявленных министерством финансов Свердловской области.

В апреле этого года объявлены аукционы на три кредитные линии по 2 миллиарда рублей, три кредитные линии по 1 миллиарду рублей и ее 2 кредитные линии по 500 миллионов рублей.

За обслуживание этих займов Свердловская область заплатит больше 556 миллионов рублей. Средства направят частично на покрытие дефицита регионального бюджета, а также на погашение долговых обязательство области.

Отметим, что по состоянию на 1 апреля 2021 года госдолг Свердловской области составляет 113 миллиардов рублей.