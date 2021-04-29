Банки отказались помогать Свердловской области гасить госдолг

Банки не спешат помогать региону деньгами Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Банки не стали заявляться на три из восьми аукционов на открытие кредитных линий на 3,5 миллиарда рублей, объявленных министерством финансов Свердловской области.

В апреле этого года объявлены аукционы на три кредитные линии по 2 миллиарда рублей, три кредитные линии по 1 миллиарду рублей и ее 2 кредитные линии по 500 миллионов рублей.

За обслуживание этих займов Свердловская область заплатит больше 556 миллионов рублей. Средства направят частично на покрытие дефицита регионального бюджета, а также на погашение долговых обязательство области.

Отметим, что по состоянию на 1 апреля 2021 года госдолг Свердловской области составляет 113 миллиардов рублей.