В Екатеринбурге в колодце нашли труп мужчины, находящегося в федеральном розыске

32-летний Всеволод был объявлен в розыск в конце декабря. Фото: соцсети

В Екатеринбурге на улице Октябрьской революции нашли труп 32-летего мужчины.

Чтобы его достать, потребовалась помощь МЧС. Когда труп достали, то выяснилось, что мужчина находился в федеральном розыске в связи с пропажей.

- Мужчина находился в розыске с конца декабря прошлого года. Родом он из Ревды. При осмотре тела выявлено, что у него была сломана голень, возможно он получил эту травму, когда упал в колодец, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Друг Всеволода рассказал "КП", что погибший до исчезновения работал в суши-баре в "Гринвиче". В Екатеринбурге Всеволод снимал жилье.

Сейчас по факту смерти проводится проверка.