В Свердловской области появится министерство цифровизации

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Свердловской области появится новое министерство. Здесь будут заниматься вопросами цифровой трансформации Среднего Урала, поскольку многие предприятия, системы управления переводят на цифровые рельсы. Эксперты называют этот процесс «массовой диджитализацией». Губернатор Евгений Куйвашев заявляет, что чем выше ее уровень, тем лучше живет регион.

- Возглавить министерство должен опытный управленец, способный создать новую цифровую архитектуру нашего региона. Сложная задача. Для того, чтобы найти такого человека, мы объявим открытый конкурс на должность министра цифрового развития и связи Свердловской области, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Информация о проведении конкурса появится в ближайшее время на сайте midural.ru. Глава региона считает, что у нас в области много талантливых и компетентных специалистов, которые готовы к новым идеям и решениям.