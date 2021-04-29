Криминальный дуэт из Волгограда будут судить за обман пенсионеров Екатеринбурга

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить двух жителей волгограда, которые обманывали пожилых екатеринбуржцев. 26-летнего и 23-летнего обвинили в крупном мошенничестве по предварительному сговору. Следователи считают, что 21 ноября 2020 года двое парней подошли на улице к 82-летнему пенсионеру, представились иностранцами и попросили у него в долг три миллиона рублей, чтобы оплатить учебу в университете.

В качестве благодарности они предложили пенсионеру 50 тысяч рублей. Пожилой мужчина снял в банкомате 460 тысяч рублей. Возможно, они украли бы у него еще миллион, но сотрудники банка предупредили доверчивого мужчину о возможных мошеннических схемах.

- Также под предлогом продажи посуды они проникли в квартиру 85-летней пенсионерки, когда она отвлеклась, они вынесли из жилища 132 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.