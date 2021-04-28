В Краснотурьинске мать забыла про своего четырехлетнего ребенка на алкогольном застолье

Примечательно, что семья не состоит на учете ПДН Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске полицейские разыскали четырехлетнего ребенка, которого горе-мать забыла на посиделках. Сообщение о пропаже мальчика поступило в ночь на 28 апреля от самой женщины. Она говорила, что малыш исчез из дома по улице Уральской. На место тут же отправили группу немедленного реагирования, организованы наряды. Через час ребенка нашли.

- Накануне вечером гражданка находилась в гостях со своими друзьями, где распивала спиртные напитки, а позже здесь же и уснула. Когда гости начали расходиться, то забрали мальчика с собой, чтобы не оставлять в чужой квартире, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Мальчика осмотрели прибывшие медики. Противоправных действий в его отношении не совершали. Ребенка уже передали законным представителям. Примечательно, что семья не состоит на учете ПДН.