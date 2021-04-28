В Свердловском питомнике родился первый в этом году олененок

Фото: Питомник ездовых оленей «Северное сияние»

В Свердловской области в питомнике «Северное сияние» родился первый в этом году олененок. Малыш появился на свет поздним вечером 27 апреля, это самая ранняя дата появления детеныша оленя, остальные обычно рождаются в мае, а двумя годами ранее 29 апреля фиксировали дату появления нового питомца. Мамой новорожденного стала олениха Авка.

- В выборе имен традиционно участвуют наши подписчики. В этом году всем оленятам будем давать имена на букву Е. В группе питомника уже началось голосование за лучшую кличку для олененка, - сообщает хозяйка питомника ездовых оленей «Северное сияние» Наталья Скороходова.

Среди предложенных горожанами имен Ермак, Елизар, Емеля, Ева, Елка и многие другие. Всего подписчики прислали порядка 50 различных мужских и женских имен.