Меняются маршруты автобусов из Екатеринбурга в Березовский

Автобусные рейсы меняются на четыре месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за капитального ремонта Блюхеровского моста с 1 мая меняется схема движения автобусных маршрутов, связывающих Екатеринбург и Березовский.

Изменения затронут маршруты № 111, 112. 114, 117, 119, 120, 121, 150 и 166. На время ремонта моста их направят по Объездной автодороге к развязку по улице Малышева, после чего они направятся к конечным станциям на улице Восточной, Железнодорожном вокзале и у Драмтеатра.

Ремонт моста по улице Блюхера проведут с 1 мая по 30 августа 2021 года. Здесь заменят асфальт, а также деформационные швы. Эти работы можно выполнить только при полном закрытии движения.