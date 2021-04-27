Больше трех тысяч школьников Екатеринбурга напишут «Диктант победы»

Планируется, что мероприятие начнется в 16:00 в 66 образовательных организациях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге больше трех тысяч школьников примут участие в международной акции «Диктант победы». Она состоится 29 апреля. Планируется, что мероприятие начнется в 16:00 в 66 образовательных организациях. На проверку своих знаний ребятам выделят 45 минут. Также к решению тестов присоединятся учителя истории, обществознания и других предметов.

- Акция проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи, - отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В прошлом году в международной акции, прошедшей на 11 тысячах площадок, приняло участие 1,5 миллиона человек из 76 стран мира.