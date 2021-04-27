Корабли, животные и птицы: в Екатеринбурге открылась выставка всемирно известного стеклодува

Выставки Юрия Леньшина проходили как в России, так и во многих странах Европы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открылась выставка известного стеклодува Юрия Леньшина «Волшебные сказки из хрусталя». Экспозиция представляет собой уникальные изделия из стекла. Здесь нашлось место и для совсем миниатюрных изделий, и полномасштабных конструкций. Сам Юрий Леньшин начинал свой путь в далеком 1976 году на химическом комбинате города Курган-Тюбе.

- Изготавливая колбы, пробирки и другое химическое оборудование, мастер самостоятельно освоил и художественные образы – так появились фигурки животных и птиц, - отмечают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выставки Юрия Леньшина проходили как в России, так и во многих странах Европы. Примечательно, что стеклодув провел для екатеринбуржцев мастер-класс, где горожане научились плавить стекло в примитивных печах и изобрели новый материал. Выставка будет работать до 31 мая в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала. Посмотреть фотографии с открытия экспозиции можно здесь.