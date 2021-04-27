Мост через пруд в Нижнем Тагиле строят по графику

Строительство моста через Нижнетагильский пруд. Фото: Instagram Владислава Пинаева

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о ходе строительства моста через Городской пруд. По его словам, здесь на самом деле возводят не один, а три моста, так как еще один мост строится через железнодорожные пути и еще один на врезке в Свердловское шоссе.

Сейчас идет монтаж балок центрального пролета. При помощи крана уложены три балки блинной 33 метра и весом 52 тонны каждая. Всего таких балок будет смонтировано 13 штук. Об этом градоначальник сообщил в своем Instagram.

Напомним, что мост через Нижнетагильский пруд свяжет микрорайон Гальянка и Свердловское шоссе недалеко от микрорайона Старатель. Путепровод пройдет над железной дорогой «Екатеринбург – Нижний Тагил».

Также в этом году в городе реконструируют мост по улице Циолковского. Об этом пишет издание TagilCity.ru.