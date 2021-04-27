В МФЦ Нижнего Тагила закончились талоны

В МФЦ Нижнего Тагила талоны дают только на май Фото: Иван МАКЕЕВ

Во всех трех многофункциональных центрах Нижнего Тагила закончились талоны до конца апреля. Запись сейчас идет на май, из-за чего горожане не успевают оформить пособия.

Так, одна из тагильчанок не успевает оформить ежемесячное пособие на детей, хотя ранее они переоформлялись автоматически в органах социальной защиты населения. Об этом пишет информационное агентство TagilCity.ru.

Женщина не получила апрельские выплаты, после чего ей сообщили, что нужно подавать документы в МФЦ. Молодая мама собралась необходимые бумаги, но в многофункциональном центре ей сообщили, что талонов на апрель не осталось.

Тагильчанка попробовала записаться онлайн, но во всех трех отделениях МЦФ запись пустая, хотя должна обновляться каждый день.

- Похоже, я потеряю апрельские выплаты, причем не по своей вине, - рассказала изданию женщина.

В управлении социальной политики города посоветовали в таки ситуациях обращаться к ним, это поможет избежать длинных очередей. Для этого нужно придти в соцзащиту по месту жительства с документами и написать заявление на получение пособия. Специалисты принимают граждан в порядке живой очереди в понедельник и четверг.