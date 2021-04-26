Антон Шипулин подал документы на участие в праймериз «Единой России»

Предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-биатлонист сборной России и депутат Госдумы Антон Шипулин будет участвовать в очередных выборах по Серовскому одномандатному округу. Предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая 2021 года.

- Многие вещи, которые начали, еще не довели до конца. Это проекты в сфере образования, здравоохранения, спорта, комфортная городская среда, - передает слова спортсмена пресс-служба партии «Единая Россия» в Свердловской области.

Напомним, Антон Шипулин является чемпионом мира и олимпийским призером в эстафете. В единый день голосования, 8 сентября 2019 года, с результатом 41,57 % он одержал победу на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы по № 174. На этом посту он сменил вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.