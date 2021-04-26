В молочную ферму под Екатеринбургом вложили 1,7 миллиарда рублей

Новая ферма рассчитана на 1800 голов крупного рогатого скота Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом – в селе Сажино Артинского района возводят новую молочную мегаферму, в строительство которой вложено 1,7 миллиарда рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Новая ферма рассчитана на 1800 голов скота. Здесь уже возвели доильный блок, телятник и три коровника. Поголовье здесь решили закупить в племенных хозяйствах Свердловской области.

Ферма даст стимул к развитию села: здесь появятся детский сад, спортивные и медицинские объекты, а также новый детский сад.