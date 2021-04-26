В Екатеринбурге майор полиции год получал взятки от владельца ларька с шаурмой

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Свердловский главк полиции проводит служебную проверку в отношении майора полиции, которого уличили в получении взяток. Как рассказал «КП» информированный источник, на силовика написал заявление владелец точки по продаже шаурмы «Шаурма по-царски».

По его словам, майор на протяжении последнего года вымогал у него взятки за «покровительство».

- В феврале 2020 года майор решил нажиться на ларьке с шаурмой. Запугал хозяина, что закроет его заведение из-за многочисленных нарушений. Якобы, он готов закрыть на все глаза за 3000 рублей в месяц. Деньги передавал полицейскому повар, - рассказывает инсайдер «КП».

Самого майора уже вызвали на допрос. Он заявил, что никогда не вымогал деньги, а просто часто покупал шаурму по указанному адресу (Родонитовая, 9). Отметим, что полицейский служит в МВД с 2006 года, а последнее повышение получил два года назад.

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