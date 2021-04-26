В Екатеринбурге отменили митинг и шествие с участием ветеранов УрФУ

9 мая возле двух корпусов УрФУ возложат цветы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отменили предварительно запланированные на День Победы 9 мая 2021 года шествие курсантов военно-учебного центра и митинг с участием ветеранов Уральского федерального университета. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службе УрФУ.

Также не состоится анонсированная ранее выставка ретро техники. Вместо этого пройдет церемония возложения цветов небольшими группами по 5-6 человек. Память погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов почтут у монумента возле третьего учебного корпуса на Куйбышева, 48 и у главного корпуса УрФУ на Мира, 19.