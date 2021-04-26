В Свердловской области в столкновении отечественных легковушек пострадал один человек

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области на трассе «Нижние Серги-Михайловск-Арти» произошла авария с участием двух отечественных легковушек. Водитель Lada Granta при повороте налево не уступил дорогу машине на перекрестке и столкнулся с Lada Vesta, которая после удара перевернулась на бок.

- В результате ДТП пострадал пассажир автомашины Lada Vesta 1996 года рождения, он доставлен в городскую больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Также известно, что в Vesta ехал двухлетний малыш, его перевозили по правилам, что и помогло избежать травм, а за рулем сидел 32-летний мужчина. Водителем Granta управлял 31-летний молодой человек. Теперь инспекторам ДПС предстоит выяснить настоящую картину происшествия.