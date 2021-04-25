Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 5 километре трассы Краснотурьинск - Карпинск около 00:30 сегодня ночью, 25 апреля, водитель на Kia Spectra сбил двух пешеходов. Они шли по проезжей части из Краснотурьинска в Карпинск.

- Сотрудниками ГИБДД установлено, что по проезжей части двигались четыре пешехода, двое мужчин 2001 года рождения, еще один 1994 года рождения и несовершеннолетний 2006 года рождения. У пешеходов имелись внешние признаки опьянения. Они подтвердили автоинспекторам, что употребляли ранее алкогольные напитки, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Один из пешеходов - 26-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован реанимационное отделение Краснотурьинской ГБ. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга и переломы правого бедра и голени. Еще один - 19-летний молодой человек получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

Световозвращающих элементов на одежде пешеходов не было, поэтому водитель заметил их в последний момент. Мужчина 1998 года рождения, находившийся за рулем Kia Spectra рассказал полицейским, что принял меры экстренного торможения, но наезда избежать не удалось.

В ГИБДД отметили, что с несовершеннолетним подростком, который шел вместе с взрослыми по трассе, проводится профилактическая работа сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.