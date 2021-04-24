Парад традиционно начнется в 10:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил программу празднований, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Праздничные мероприятия начнутся уже с понедельника. С 26 апреля по 3 мая на акватории городского пруда будет проходить парусная регата «Чемпионат Екатеринбурга в классе SB20». 7 мая в центре Екатеринбурга пройдет генеральная репетиция парада.

День Победы традиционно начнется с парада, который стартует в 10:00 на площади 1905 года. Кроме того, 9 мая на улице 8 Марта (от площади 1905 года до дома по адресу Химиков,2) будет проходить выставка военной техники. Также на улице Пушкина с 11:30 до 14:00 будет проходить выставка ретро-автомобилей.

С семи вечера и до половины одиннадцатого в Историческом сквере будет проходить концерт, посвященный Дню Победы. Финалом праздника, как всегда, станет салют. Он начнется в 22:30.

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