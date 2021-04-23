В Екатеринбурге женщина нашла банковскую карту и потратила с нее 8,5 тысяч рублей

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге женщина нашла в магазине чужую банковскую карту и вместо того, чтобы вернуть ее законному владельцу, решила потратить неожиданно свалившиеся на нее деньги на свои нужды. Так, она сделала покупок на 8,5 тысяч рублей. После этого хозяин «пластика» написал заявление в полицию.

- Подозреваемой оказалась безработная и ранее судимая за кражу и мошенничество местная жительница 1983 года рождения. Женщина созналась в содеянном, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.