В Екатеринбургской городской думе прошло заседание медицинской фракции

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

За прошедшие две недели депутаты встретились с главными врачами медучреждений в своих округах.

Михаил Вечкензин рассказал о том, что в поликлиниках в отдаленных микрорайонах очень не хватает кадров. Сейчас нет распределения выпускников медвузов, поэтому молодые врачи уходят в частные клиники и не идут работать в бюджетные больницы. На одного участкового приходится до 2,5 тыс. человек.

Алексей Мещеряков встретился с главными врачами детской поликлиники № 13 и ЦГБ № 7. В первой есть потребность в оборудовании для центра спортивной медицины, которое предназначено для реабилитации юных спортсменов. Также в учреждении нужно закончить ремонт, благоустроить территорию. Во второй больнице требуются наркозные аппараты, старые постоянно ломаются, их ремонт обходится дорого. Новое устройство стоит от 2 до 5 млн рублей.

Анастасия Немец рассказала о том, что в больнице № 6 необходимо заменить старые лифты и вентиляцию, требуется закончить ремонт. Также больнице №6 приходится тратить серьезные деньги на аренду здания поликлиники для приёма пациентов в Академическом. Ну, и конечно, общая беда для всех – колоссальная нагрузка на врачей. При норме 1700 пациентов медики обслуживают 3000.

Дмитрий Николаев поставил очень важный вопрос – больницы платят огромный земельный налог. Так, в ЦГКБ № 1 он составляет 17 млн рублей в год. На эти цели им выделяют субсидии из бюджета. Но вместо того, чтобы тратить эти деньги на ремонт или покупку нужного оборудования, все уходит на налог. Причём до 2016 года этот сбор больницы вообще не платили.

Депутаты договорились о том, что обязательно поднимут эту тему на встрече с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым и министром здравоохранения Андреем Карловым.

- Отменить налог полностью сложно, но хотя бы снизить его вполовину мы попытаемся. А это уже экономия десятков и сотен бюджетных миллионов, – отметил депутат Алексей Вихарев.- Я встретился с главврачами ЦГБ № 14 и ЦГБ № 23. Буду помогать этим больницам и онкологическому диспансеру.

В горбольницу № 14 необходимо дорогостоящее оборудование, это гинекологическое кресло, акушерская кровать для родовспоможения, стерилизатор, дефибриллятор и многое другое. В городской больнице № 23 требуется капительный ремонт здания.

Каждый депутат из медицинской фракции взял шефство над конкретными больницами и поликлиниками. В ближайшее время депутаты начнут встречаться с директорами крупных предприятий. Также было принято решение искать спонсоров и постепенно покупать необходимое для врачей и пациентов медоборудование.