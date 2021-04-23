В Екатеринбурге ограничат продажу спиртного на 9 мая

Планируется, что эти меры помогут не допустить пьяных гостей на праздничные мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 9 мая ограничат продажу алкогольных напитков. Постановление от 22 апреля подписал глава города Алексей Орлов. Согласно документу купить спиртное нельзя будет в местах, где пройдут праздничные мероприятия, а также прилегающим к ним территориям.

Так, 8:00 до 23:00 запретят продажу горячительных напитков наследующих участках. в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев.

- Не получится приобрести алкоголь улицах Репина – Пирогова – Татищева, в границах улиц Машиностроителей –XXII Партсъезда – 40-летия Октября – Банникова – проспекта Орджоникидзе с 8:00 до 19:00 часов, - говорится в постановлении.

Также с 8:00 до 11:30 горожанам не продадут алкоголь на улице Инженерной, от переулка Хибиногорского до улицы Грибоедова и Торговой. Планируется, что эти меры помогут не допустить пьяных гостей на праздничные мероприятия.