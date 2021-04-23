Под Заречным мужчина сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода под Заречным. Инцидент произошел накануне ночью на трассе «Екатеринбург-Тюмень». 54-летний мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Установлено, что он двигался по неосвещенному участку дороги и разговаривал по телефону. На его одежде не было световозвращающих элементов

- На месте дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД провели все необходимые замеры. По факту ДТП проводится проверка. Проводятся мероприятия, направленные на установление транспортного средства и водителя им управляющего, совершившего данную аварию, - сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Инспекторы ДПС настоятельно рекомендуют водителю добровольно явиться в полицию, также разыскиваются свидетели происшествия, которые могут рассказать об инциденте. Если вы знаете подробности аварии, сообщите по номеру 8(34377)7-13-02 или 8(34377)2-10-59 или по телефону 8-904-983-14-25.