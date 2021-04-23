В Екатеринбурге загорелся частный дом

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге загорелся двухэтажный частный дома на Никитина, 114. На месте работают пожарные. По данным МЧС, здание неэксплуатируемое. Сейчас есть угроза распространения огня на соседние постройки.

- В 15:26 поступило сообщение о пожаре. Через четыре минуты на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Силы и средства пожарной охраны сосредоточены на локализации пожара, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают три единицы пожарной техники и 12 человек личного состава.

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