В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года закроют из-за ярмарки выходного дня

Торговля развернется в субботу, 24 апреля, и в воскресенье, 25 апреля, с 9:00 до 17:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в субботу и воскресенье 24 и 25 апреля на площади 1905 года закроют парковку для автомобилистов. Здесь расположится традиционная ярмарка выходного дня. Горожан приглашают на открытие дачного сезона, тут будут ждать садоводов, которым можно предложить саженцы различных кустарников и деревьев.

- В соответствии с постановлением Администрации города Екатеринбурга торговля развернется в субботу, 24 апреля, и в воскресенье, 25 апреля, с 9:00 до 17:00, - заявляют в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Организаторы ярмарки обещают, что припарковать свой автомобиль можно будет на прилегающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского. Также они напоминают посетителям о необходимости использования средствами индивидуальной защиты.