На фестивале соберутся барды, битломаны, любители стройотрядовской песни и андеграунда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы Ural Music Night в Екатеринбурге назвали хедлайнеров еще четырех площадок. На фестивале в разных местах соберутся барды, битломаны, любители стройотрядовской песни и андеграунда.

Одна из площадок будет находиться в Литературном квартале. Здесь на сцене выступят «Необарды», Тимур Шаов и Игорь Растеряев. Гости фестиваля смогут услышать стихи русских поэтов совмещенные с мелодичностью и интеллигентностью бардовской традиции.

На эстраде Камерного театра, на улице Пролетарская, 18, в самую музыкальную ночь лета будут петь песни под гитару. Здесь соберутся любители стройотрядовской песни.

На берегу реки Исеть, на Горького, 8, рядом с мостом пройдет встреча битломанов. Выступать здесь будут Billy’s Band и Zebra Band.

И четвертая анонсируемая площадка - «Пушкин андеграунд» в «Доме писателя» на Пушкина, 12. Здесь слушателей ждут высокая поэзия, глубокая философия, сказочность и метафоричность, музыкальная многогранность и красочность «А.В.И.А.». «Т.Э.Т.», «НАМБАТУ» и «ЛЮБИ МАЙ».