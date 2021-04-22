В Екатеринбурге мошенники похитили около полутора миллионов рублей у конструктора одного из предприятий

Мужчина поддался на махинации звонивших и перевел им 1 миллион 492 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

К полицейским обратился екатеринбуржец, работающий конструктором на одном из известных предприятий города. Мужчина рассказал силовикам, что лишился крупной суммы денег после звонка от мошенников.

- Девушка представилась сотрудницей одного из силовых ведомств и сообщила собеседнику, что, по их данным, лекарства, которые тот приобретает через интернет, являются поддельными. При этом звонившая добавила, что злоумышленники задержаны, и у мужчины есть возможность вернуть потраченные на лекарства средства, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Мужчина не засомневался в словах злоумышленников, так как действительно покупал лекарства в интернет-магазине и продолжил слушать их указания. Мошенники убедили екатеринбуржца, что ему нужно оплатить налоговый штраф в размере 2 миллиона рублей, а деньги перевести по почте на имя Николая Викторовича - якобы сотрудника одной из силовых структур в Санкт Петербурге. Мужчина поддался на махинации звонивших и перевел им 1 миллион 492 тысячи рублей.

Полицейские завели уголовное дело и разыскивают злоумышленников.