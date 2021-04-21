В Нижнем Тагиле отреставрируют 13 полотен свердловских художников

Долгое время картины были не востребованы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнетагильский музей изобразительного искусства привезли 13 полотен живописи, которые в дальнейшем будут отреставрированы, долгое время они хранились во дворце культуры и были не востребованы. Речь идет о картинах, которые написаны в середине 20 века. Чтобы их восстановить, будет проделан немалый объем работ.

По словам хранителя коллекции «Живопись» Нижнетагильского музея Ларисы Смирных, полотна имеют очень много разрывов, продавленностей и участков с осыпающимся красочным слоем.

- Сотрудники музея очень благодарны за то, что представители Верхнего Тагила передали в нашу коллекцию эти уникальные произведения, - заявляет Лариса Смирных. - Очень большая редкость то, что все 13 работ – большемерные.

Позже выяснилось, что полотна выполнены свердловскими художниками, получившими широкую известность в последние десятилетия двадцатого века. Среди переданных работ представлены произведения Сергея Зюмбилова, Владимира Игошева, Александра Бурака, Игоря Симонова, Николая Гаева, Геннадия Мосина, Алексея Заусаева и Феликса Лемберского.