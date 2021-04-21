В Екатеринбурге задержали банду женщин из трех регионов, подозреваемых в кражах у пенсионерок

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали четырех женщин, которых подозревают в краже крупной суммы у пенсионерки. В полицию обратились родственники 84-летней местной жительницы и рассказали, что из квартиры бабушки похитили 67 тысяч рублей. Пострадавшая рассказала, что накануне к ней в жилище пришла неизвестная, представилась социальным работником и сообщила, что ей полагается выплата, пока она отвлекала жертву, ее три подельницы проникли в комнату.

- Подозреваемых доставили в дежурную часть. Среди них – две жительницы Костромской области, уроженка республики Хакасия и Ивановской области. Две фигурантки ранее судимы за кражу, ещё одна – за незаконный оборот наркотических средств, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции полагают, что женщины также причастны к хищению золотых украшений у другой пожилой женщины из Екатеринбурга. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража», подозреваемых заключили под стражу.