Прокуратура потребовала от экологов лично проверить грязную реку под Екатеринбургом

Фото: сообщество ВКонтакте «Против расширения мусорного полигона «Северный»

Свердловская природоохранная прокуратура вынесла представление экологам уральского управления Росприродназора после проведения ими формальной проверки состояния реки Крутихи рядом с полигоном Северный.

По итогам проверки экологи сообщили, что в воде реки уровень содержания железа превышает норму в 10 раз, а марганца – в 93 раза. Эти данные специалисты передали в надзорное ведомство.

Оказалось, что на самом деле экологи не выезжали на реку, а взяли данные из отчетов ЕМУП «Спецавтобаза», которая управляет мусорным полигоном. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По данным прокуратуры, которые указаны в представлении, экологи обязаны выехать на место для проверки реки Крутихи, которая впадает в реку Пышму.