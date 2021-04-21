В Музее истории Екатеринбурга объявили сбор артефактов советского ширпотреба

Фото: пресс-служба Музея истории Екатеринбурга

В Музее истории Екатеринбурга откроется выставка, на которой покажут популярные изделия свердловских заводов. В одном зале разместят больше ста предметов советского быта. Гостям покажут например скейтборд «Спорт», диск «Здоровье» с товарным знаком «УЗТМ» и гладильную доску с маркировкой Уралхиммаш и т.д. Посетителям расскажут, как заводы постигали секреты импортной техники и внедряли новшества при отсутствии материалов и комплектующих, как боролись за качество, плановые показатели и сердца потребителей.

- Зрителю представят не только хорошо известные марки, отмеченные Знаком качества - стиральную машину «Малютка», пылесос «Урал», диапроектор «Экран», светильники и торшеры, выпускавшиеся заводом Калинина, но и менее популярные изделия свердловских заводов, а также познакомят с процессами производства, - рассказывают в музее.

Фото: пресс-служба Музея истории Екатеринбурга

Кроме того, в музее объявили сбор артефактов советского ширпотреба. Горожане смогут принести домашний экспонат для хранения в фондах музея.

Выставка «Маленькие изделия больших заводов» откроется 28 апреля и будет открыта для посещения до ноября.