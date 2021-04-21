Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге вчера, 21 апреля, 24-летнего мотоциклиста госпитализировали в 24 больницу с переломом позвоночника после столкновения с легковушкой. ДТП произошло в 21 часа 40 минут напротив дома № 10 по улице Бориса Ельцина. Водитель автомобиля скрылся.

- Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь по Бориса Ельцина со стороны проспекта Ленина, при совершении поворота налево в сторону отеля «Хаятт», допустил столкновение с водителем мототранспорта, который двигался в прямом направлении по Бориса Ельцина со стороны Челюскинцев в сторону проспекта Ленина, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сейчас водителя легковушки разыскивают. Предварительно установлено, что он был за рулем Subaru Legacy. Также сотрудники ГИБДД просят откликнуться очевидцев аварии. Сообщить имеющуюся информацию можно по телефону: 8-908-632-43-67. Конфиденциальность гарантируется.

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