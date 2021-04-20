Актер «Уральских Пельменей» показал редкий архивный снимок из молодости

Фото: Instagram Сергея Исаева

Актер «Уральских Пельменей» Сергей Исаев показал редкий архивный снимок из молодости. Отец двоих детей рассказал, как проходил военную кафедру в УПИ в 90-ы года прошлого века в Челябинской области.

Фото: Instagram Сергея Исаева

- Златоуст 1993 (по-моему). Военная кафедра –УПИ. Военные сборы. Лейтенант - Войска радиационной, химической и биологи ческой защиты Вооружённых сил Российской Федерации - Лейтенант Исаев Сергей Владимирович. Фото мутное, так как химическая разведка, сами понимаете дело серьезное! Но меня явно можно вычислить! – написал Исаев в своем Instagram.

Сергея Исаева действительно легко узнать в студенте, который расположился на снимке в нижнем ряду вторым справа. Отметим, что Исаев является участником первого и основного состава «Уральских пельменей».

Напомним, что на днях Юлия Михалкова рассказала, как ее поддержала бабушка после съемки для журнала MAXIM.