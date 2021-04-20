В Екатеринбурге силовики нагрянули в офис крупнейшего дорожного подрядчика

Силовики работали в офисе компании на Антона Валека,15 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге силовики нагрянули в офис компании «Уралдортехнологии».

Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, в офисе фирмы, расположенной на Антона Валека,15, работала полиция при поддержке бойцов Росгвардии.

- Выносили компьютеры и изымали документацию, - пояснил «Комсомолке» один из сотрудников фирмы.

Стоит заметить, что «Уралдортехнологии» является одним из крупнейших городских подрядчиков в сфере дорожного строительства. Фирма регулярно выигрывает конкурсы на ремонт и строительство екатеринбургских дорог.

В пресс-службе ГУ МВД ситуацию пока не комментируют.