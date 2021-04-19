Еще с конца марта в уральской столице начались ремонты ям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2021 году отремонтируют 45 участков дорог. Список составлен согласно ежегодной диагностике состояния магистралей, предписаниям ГИБДД и обращениям граждан. Еще с конца марта в уральской столице начались ремонты ям, которые образовались от весенних луж. Для устранения недостатков используют холодный асфальт и асфальто-бетонный гранулят

- В этом году мы отремонтируем улицу Фронтовых Бригад: от Шефской до Норильской. Кроме того, будет произведен ремонт улицы Сакко и Ванцетти, улицы Фурманова, на которой образовалось много ям, и многих других, - отмечают в мэрии Екатеринбурга.

Масштабные работы пройдут во многих районах города. Например: Бебеля, Серафимы Дерябиной, Фурманова, 8 марта, Сибирский тракт, Проспект Орджоникидзе и многие другие. С полным списком можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга.