Турпоток в Свердловскую область сократился в два раза

В области действуют несколько фирменных маршрутов для туристов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Туристический поток в Свердловскую область в период пандемии коронавируса сократился более чем в два раза. Этот показатель по итогам 2020 года составил 54%. Об этом сообщила на пресс-конференции и.о. руководителя Центра развития туризма в регионе Надежда Шестакова.

Так, в 2019 году Свердловскую область посетители 1,6 миллиона туристов (+6% к предыдущему году), а в 2020 году регион посетили только 726 тысяч гостей. В связи с этим, власти подготовили ряд мер, чтобы вернуть поток в регион.

В области ждут туристов Фото: Алексей БУЛАТОВ

К примеру, в Свердловской области проходит акция «Weekend на Урале», в рамках которой туристам предлагают провести три дня в регионе с субботы по понедельник. Семейным парам с детьми до 12 лет предоставляют трехзвездочный отель с ночевой и завтраком. Для семейного бюджета такой отдых обойдется в три тысячи рублей.

Также власти Свердловской области актуализируют Демидовский маршрут, который включает посещение городов Нижний Тагил, Невьянск, Нижняя Салда и поселка Черноисточинск. Завершаются подготовительные работы перед запуском ретропоезда в Верхнюю Пышму, который будет следовать с железнодорожного вокзала в Екатеринбурге к музейному комплексу УГМК.

Также в 2021 году туристам предложат поездки на поезде в Алапаевск по Императорскому маршруту. На ближайшие несколько месяцев все билеты для этого маршрута уже проданы.