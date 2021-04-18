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Происшествия18 апреля 2021 14:57

В Нижнем Тагиле парень, упавший с крыши многоэтажки, скончался в машине скорой

18-летний молодой человек некоторое время после падения оставался в сознании
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Фото: паблик "Инцидент Нижний Тагил"

Фото: паблик "Инцидент Нижний Тагил"

В Нижнем Тагиле 18 апреля в 10:30 с крыши девятиэтажного дома по улице Зари на Вагонке упал 18-летний парень.

После падения молодой человек выжил и даже оставался в сознании. Прохожие оказали ему первую помощь, а прибывшие медики погрузили в автомобиль скорой помощи.

Через некоторое время в паблике «Инцидент Нижний Тагил» появилась информация о том, что молодой человек скончался, не доехав до больницы. Травмы, полученные им после падения, оказались смертельными.

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