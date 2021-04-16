Все ветераны Великой Отечественной войны прививаются непосредственно у себя дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 54 ветерана сделали прививку от коронавируса. Выездную вакцинацию приурочили к 76-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне, чтобы они могли посетить парад 9 мая и общаться с горожанами без рисков для собственного здоровья.

- Все ветераны Великой Отечественной войны прививаются непосредственно у себя дома. Кроме этого, в поликлинике организуются дни вакцинации в отдельном кабинете, куда мы приглашаем горожан старше 65 лет, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ветераны говорят, что шли на прививку без всяких сомнений, ранее вакцинацию прошли их родственники. Кстати, помогали врачам волонтеры из Свердловского областного медицинского колледжа, которые помогали встречать участников и заполняли специальные анкеты.