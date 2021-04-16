В Нижнем Тагиле рецидивиста подозревают в хранении 200 граммов наркотиков

Задержанный сам указал, где хранит наркотик Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 35-летнего местного жителя подозревают в хранении более 200 граммов наркотиков. Накануне владельца Chevrolet Aveo задержали во время осмотра его автомобиля, в салоне нашли шприцы с неизвестным веществом. Позже стало известно, что дома у мужчины могут храниться запрещенные вещества.

- Задержанный сам указал, где хранит наркотик. В крытом дворе на шкафу находилась эмалированная кастрюля. То, что внутри находится наркотическое вещество, подтвердил и полицейский пес Ярый, обученный на поиск наркотиков, - сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

По данным проведенного экспертами исследования, в пакете находилось почти 220 граммов героина. Примечательно, что ранее мужчина отсидел семь лет за незаконный оборот наркотиков. Теперь ему вновь грозит до десяти лет лишения свободы.