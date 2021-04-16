Группа УБРиР вошла в топ-лист банков по размеру кредитного и депозитного портфелей

Фото: предоставлено пресс-службой Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)

В рейтинге по размеру и темпу роста кредитного и депозитного портфелей по итогам 2020 года среди региональных банков финансовая группа УБРиР (входят «Уральский банк реконструкции и развития» и «Вуз-банк») заняла первую строчку.

Общий кредитный портфель Группы «УБРиР», в структуру которого входят физлица и корпоративные клиенты, на 1 января 2021 года составил 75,1 млрд рублей, что на 24% превышает прошлогодние показатели. Общий депозитный портфель, учитывающий средства частных клиентов и юрлиц, также вырос за год на 8,6% и на 1 января 2021 года составил 142,1 млрд рублей.

В марте 2021 года Центральный банк РФ включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. Всего в рейтинг ЦБ РФ вошло 22 банка, причем УБРиР - единственный из уральского региона. Уральский банк реконструкции и развития входит в список 30 крупнейших банков России по версии Центробанка РФ (на 1 апреля 2021 г.) и в топ-30 крупнейших банков страны по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА за 2020 г.). По итогам 2020 года банк вошел в сотню самых надежных кредитных учреждений России по версии журнала Forbes. В прошлом году международное агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило «стабильный» прогноз по рейтингу УБРиР. Отметим, что Группа «УБРиР» входит в реестр участников системы страхования вкладов: все средства физлиц и юрлиц до 1,4 млн рублей застрахованы.