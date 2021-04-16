Нижний Тагил заставят торговыми палатками

Летние торговые палатки начнут работать с 1 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В нынешнем сезоне с 1 мая по 1 октября 2021 года в Нижнем Тагиле будут работать 30 торговых палаток и 10 стационарных объектов торговли общепита.

Кроме этого с 15 июня до середины ноября в городе поставят четыре временные торговые конструкции, где будут продавать дыни и арбузы. Также мэрия Нижнего Тагила выставила на продажу еще 25 мест, где можно организовать места временной уличной торговли. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

На летних палатках должны соблюдаться правила торговли в период ограничений из-за пандемии коронавируса. Также временные торговые объекты должны будут гармонично вписываться в общий облик города.