В Первоуральске водитель сбил подростка на самокате и отвез его в больницу

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Первоуральске накануне вечером, 15 апреля, водитель на Renault Duster сбил 14-летнего мальчика на самокате. Подросток переезжал проезжую часть на зеленый сигнал светофора возле дома 41 по улице Ватутина. Водитель объяснил инспекторам ГИБДД, что не видел ни ребенка, ни какой сигнал показывает светофор, так как его ослепило солнце.

Мужчина посадил мальчика к себе в машину и отвез в больницу. Медики диагностировали у подростка ушибы. Сотрудниками ГИБДД установлено, что 32-летний мужчина, водитель легковушки местный житель, за нарушение ПДД ранее привлекался 17 раз.

- В отношении водителя автомашины Renault Duster автоинспекторы составили административные материалы по ст.12.18 и ч.1 ст.12.12 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора и невыполнение требования уступить дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Госавтоинспекторы призывают родителей контролировать досуг своих детей, ежедневно проводить беседы по правилам безопасного поведения на дорогах и разбирать различные дорожные ситуации. Также ребенку необходимо обозначить места, где будет безопасно гулять, либо кататься на самокате, велосипеде и т.д. Водителям, в свою очередь, необходимо быть внимательными и проявлять особую осторожность в местах, где могут находятся дети.