В Екатеринбурге парня будут судить за случайное убийство пассажира такси

Подозреваемый попытался помочь пострадавшему и вызвал скорую помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местного жителя обвинили в смерти мужчины по неосторожности. Инцидент произошел 31 марта в Академическом. Тогда во двор жилого дома подъехало такси, которое привезло 44-летнего пассажира. В этот момент из подъезда вышел пьяный 26-летний парень, подумавший, что машина подана для него. Когда он попытался сесть в салон, у него возникла ссора с мужчиной, выходившим из такси.

- После непродолжительной словесной ссоры 26-летний молодой человек ударил своего оппонента кулаком по голове. Пострадавший получил серьезную черепно-мозговую травму и не смог больше продолжать конфликт, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Подозреваемый попытался помочь пострадавшему и вызвал скорую помощь, а сам скрылся с места происшествия. Через несколько дней избитый скончался в больнице. В полиции быстро вычислили нападавшего, им оказался екатеринбуржец, ранее судимый за грабеж.