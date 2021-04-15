В Екатеринбурге на светофорах четырех перекрестков появились секции бело-лунного цвета

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге на перекрестках улиц Большакова - 8 Марта, Ленина - Московская, Белинского - Щорса, Репина - Волгоградская на светофорах появились непривычные бело-лунные секции. В ГИБДД объяснили, почему новшество важно для водителей и пешеходов.

- Введение в эксплуатацию информационной световой секции дополнительно информирует водителя об обязанности при повороте предоставить преимущество в движении пешеходам, а также должно сэкономить время ожидания зеленого сигнала для всех участников дорожного движения, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

Чтобы предупредить водителя о возможном движении пешеходов по пешеходному переходу, на секции начинает мигать стрелка.

В ГИБДД отметили, что новшество позволит предупредить ДТП, связанные с наездом на пешеходов. Согласно статистике, за три месяца 2021 года в Екатеринбурге на регулируемых пешеходных переходах произошло 20 наездов на пешеходов, в них пострадал 21 человек.