Под Алапаевском водитель Kia не справился с управлением и врезался в дерево

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Свердловской области инспекторы ДПС разбираются в аварии, которая произошла накануне на автодороге между селом Николо-Павловское и Алапаевском. Установлен, что 39-летний владелец Kia Spectra не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в дерево. Водителя легковушки забрали в больницу с переломами, сотрясением головного мозга и другими тяжелыми травмами. Его 37-летний пассажир не пострадал.

- Установлено, что водитель автомобиля имеет стаж вождения семь лет, за нарушение правил дорожного движения привлекался 12 раз. В основном за превышение скоростного режима, - сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственной группы. Им предстоит опросить свидетелей и установить точную причину происшествия.