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Общество14 апреля 2021 15:50

Названы имена всех вице-мэров Екатеринбурга

Алексей Орлов провел кадровые перестановки
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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В мэрии произведены очередные кадровые перестановки

В мэрии произведены очередные кадровые перестановки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов произвел кадровые назначения в администрации города. Сейчас известны имена всех восьми вице-мэров с учетом перестановок.

В списке новых имен: Дмитрий Ноженко, Рустам Галямов и Марина Фадеева. Пост первого вице-мэра сохранил за собой Игорь Сутягин. Также посты вице-мэров сохранили Екатерина Сибирцева, Владимир Гейко, Алексей Бубнов и Андрей Корюков.

Теперь и всех заместителей главы Екатеринбурга исчезли привязки к профилю, это позволит более эффективно управлять городским хозяйством.