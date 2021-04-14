Мобильные пункты работают в нескольких ТЦ Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В двух торговых центрах Екатеринбурга открываются мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Речь идет о ТЦ «Омега» на проспекте Космонавтов, 41 и «ТЦ «Парк Хаус» по улице Сулимова, 50.

Также работу продолжит прививочный пункт в гипермаркете «О’КЕЙ» на Эльмаше по адресу: улица Бабушкина, 2а.

График работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в апреле 2021 года:

ТЦ «Омега»: 14 апреля с 16 до 19 часов

Гипермаркет «О’КЕЙ»: 15 апреля с 16 до 19 часов

ТЦ «Парк Хаус»: с 15 по 24 апреля с 10 до 21 часа

Предварительно записываться на прививку не нужно. Важно не забыть паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией нужно будет заполнить анкету с согласием на обработку персональных данных. Прививать будут первым компонентом.

Всем пациентам вручат памятки с правилами поведения после прививки. Через три недели в том же мобильном пункте поставят второй компонент.