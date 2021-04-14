Обещали вернуть деньги за "МММ": екатеринбурженка отдала мошенникам почти два миллиона рублей

Мошенники не прекращали звонить женщине и вновь требовать деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга отдала телефонным мошенникам почти два миллиона рублей. Злоумышленники, чтобы выманить из 67-лентней женщины деньги обещали ей, что она получит деньги за вклад в финансовую пирамиду Сергея Мавроди, который она делала ранее. Звонки от мошенников поступали екатеринбурженке с 22 марта по 1 апреля.

- Звонившие раз за разом говорили женщине, что ей причитаются сотни тысяч рублей, и чтобы их получить, необходимо заплатить налог. Потерпевшая согласилась, сняла со своего счета сбережения и через систему быстрых платежей перевела их на счета злоумышленников, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Но мошенники на этом не остановились. Они снова стали обрывать телефон екатеринбурженке, заявляя, что она является неплатежеспособным клиентом банка, и для получения денег ей необходимо показать движение средств по счету. Они даже пригрозили женщине уголовным делом, и сказали, что ей необходимо приобрести еврооблигации и выплатить брокеру проценты.

В итоге екатеринбурженка поддалась на манипуляции мошенников и стала брать кредиты, чтобы перевести им деньги. При этом звонки и разговоры о том, что денег не достаточно не прекращались. Когда женщине уже стали отказывать в получении займа, она взяла кредит обеспеченный ипотекой.

Сейчас полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и разыскивают злоумышленников.