Побежала на площадку: в Екатеринбурге водитель Subaru сбил во дворе девятилетнюю девочку

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге, на улице 40-летия Комсомола напротив дома № 26 накануне вечером, 13 апреля, водитель Subaru сбил во дворе девятилетнюю девочку. Школьница стояла с друзьями у подъезда, а потом решила побежать на площадку, а машину не заметила.

- Водитель автомобиля Subaru, двигаясь по дворовой территории улицы 40-летия Комсомола, со стороны Новгородцевой в сторону Панельной, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, перебегающего проезжую часть справа налево, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Девочку с подозрением на закрытый перелом левой голени госпитализировали в ДГБ № 9. По данным ГИБДД, за рулем Subaru находился 25-летний молодой человек, имеющий стаж управления транспортным средством семь лет. Инспекторам он объяснил, что ехал по дворовому проезду со скоростью примерно 4-5 км/ч, когда девочка внезапно стала перебегать дорогу от подъезда к площадке. Он попытался затормозить, но наезда избежать не удалось.

Госавтоинпекторы призывают родителей регулярно проводить с детьми беседы о соблюдении правил дорожного движения, в том числе и на дворовых территориях.